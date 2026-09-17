A siete de cada diez personas les cuesta encontrar ropa de su talle en Argentina

De ese porcentaje, 9 de cada 10 dijo sentirse mal cuando no consigue ropa que le quede.

Comprar ropa puede ser una frustración para muchas personas en Argentina. Según la última Encuesta Nacional sobre Alimentación, Ejercicio y Redes Sociales, el 69% de los casos encuestados afirmó que tiene dificultades para encontrar talle a la hora de elegir cómo vestirse.

El relevamiento fue hecho por AnyBody Argentina en 2000 casos de hombres y mujeres entre octubre del 2025 y febrero del 2026. Desde el 2012 la organización investiga las problemáticas asociadas a la diversidad corporal, los talles y la percepción del cuerpo, pero esta vez amplió el análisis hacia la relación entre la imagen personal, la alimentación, el ejercicio y el impacto de las redes sociales.

Los resultados demostraron que el problema no se limita a la disponibilidad, sino que se traslada también al plano emocional. El 90% de las personas encuestadas dijo sentirse mal cuando no consigue ropa que le quede.

Entre las respuestas más encontradas, el 46,7% manifestó sentir enojo con el comercio, y el 43,7% reconoció experimentar enojo o tristeza con su propio cuerpo.

El impacto en el autoestima

Como antes se mencionó, la encuesta indagó sobre las emociones que surgen en las personas ante la imposibilidad de acceder a un talle adecuado. La respuesta más elegida fue: “Me siento mal, enojo, tristeza, con mi cuerpo por no quedar en la ropa”. En esa línea, solo el 10% aseguró que esa situación le resulta indiferente o que no afecta su estado de ánimo.

“La situación de que me den el talle más grande y no me entre o que me digan que es talle único por mucho tiempo me frustró. Por eso prefiero evitarlo”, comentó una mujer al respecto.

Y contó que actualmente elige comprar por internet o en viajes al exterior, donde encuentra ropa que se adapta mejor a su cuerpo. Además cuestionó las tablas de talles que hoy por hoy no contemplan la diversidad corporal.

Desde AnyBody Argentina señalaron que los resultados del estudio alertan sobre el malestar vinculado con la autopercepción y con los mensajes sociales de aceptación.