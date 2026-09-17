Chapadmalal: la Justicia Federal también ordenó desalojar el Café del Lago

El Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata hizo lugar al pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y ordenó el desalojo de los ocupantes del tradicional café del Complejo Turístico Chapadmalal. El juez consideró acreditada la intimación previa y habilitó el auxilio de la Policía en caso de ser necesario.

La resolución fue firmada por el juez federal subrogante Bernardo Bibel, en el marco de una demanda iniciada por la Aabe contra el Café del Lago, y que tiene procesos judiciales abiertos similares contra la Escuela de Surf –que también cuenta con una medida de desalojo en proceso- y contra el restaurante La Barraca de Chapa, que ya anunció el cierre. El objetivo del organismo nacional que gestiona el complejo balneario es liberar esos espacios para avanzar con el proyecto para licitar los hoteles.

La Justicia Federal ordenó el desalojo del Café del Lago, ubicado en el Complejo Turístico Chapadmalal.

El expediente había quedado atravesado por una cuestión previa: el fiscal federal interviniente había solicitado ampliar la información para determinar si el Estado había intimado correctamente a los ocupantes para que abandonaran el inmueble. Sin embargo, el magistrado decidió apartarse de ese criterio a partir de nueva documentación incorporada al expediente.

En particular, el juez consideró acreditado que el 17 de abril de 2026 un funcionario de la Aabe se presentó en el lugar y notificó a la encargada del establecimiento de la intimación para desalojar el inmueble en un plazo de diez días corridos. Según consta en el expediente, la notificación fue entregada en mano y la encargada firmó el acta luego de recibir las explicaciones sobre el procedimiento.

A partir de esa documentación, Bibel concluyó que la intimación había sido realizada correctamente y que el plazo de diez días previsto por la Ley 17.091 había vencido. Por ese motivo, declaró habilitada la instancia judicial y avanzó con el pedido de lanzamiento.

Los desalojos se dan en el marco del plan del gobierno nacional para concesionar los hoteles a privados.

La resolución a la que accedió 0223 también señala que el inmueble corresponde al Estado Nacional y recuerda que el sector identificado como "Existencia N°19", donde funciona el Café del Lago, forma parte del Complejo Turístico Chapadmalal, declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 784/2013.

Uno de los puntos destacados de la resolución es que el juez consideró que la presencia del espacio gastronómico no se da en el marco de un contrato de concesión, permiso de uso u otro título jurídico vigente entre el Estado y los ocupantes. Para el magistrado, el caso se encuadra en la presencia de "intrusos y/u ocupantes de carácter irregular".

En ese sentido, citó como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1998, en el que se equiparó el tratamiento procesal de exconcesionarios con el de intrusos u ocupantes a los efectos de recuperar bienes del Estado Nacional.

El gobierno nacional busca expulsar de Chapadmalal a los tres emprendimientos históricos del complejo.

Finalmente, el Juzgado Federal N°2 hizo lugar al pedido de la Aabe y ordenó el desalojo inmediato de cualquier intruso u ocupante del Café del Lago. La medida contempla el auxilio de la fuerza pública "solo en el caso de ser necesario" y ahora entrará en un circuito administrativo para su ejecución.

El fallo también autoriza a los oficiales de Justicia a adoptar distintas medidas para concretar el lanzamiento, entre ellas requerir asistencia policial, allanar domicilios y violentar cerraduras mediante un cerrajero si fuera necesario. Una vez concretado el procedimiento, deberán entregar la posesión del inmueble a los funcionarios designados por la Aabe.