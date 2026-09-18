Ataque a un chofer en pleno recorrido: le pegaron en la cara y rompieron un vidrio

Lo increpó, subió al colectivo y le pegó al chofer en la cara: terminó rompiendo un vidrio

Un recorrido habitual terminó en un episodio de violencia para un chofer de colectivo de la línea 562, que fue agredido por un hombre y sufrió daños en la unidad durante la tarde-noche de este miércoles en Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.45, en inmediaciones de avenida Independencia y Belgrano, cuando el conductor, que trabaja desde hace 18 años en la empresa, se detuvo en la parada ubicada en ese sector.

Según denunció el chofer, antes de llegar a la parada había observado a un hombre joven y una mujer sobre la calzada. Como necesitaba aproximarse al lugar para detener el colectivo, hizo sonar la bocina para advertirles que se desplazaran hacia la vereda.

Después de realizar la maniobra, el conductor observó por el espejo retrovisor que el hombre golpeó dos veces la carrocería del colectivo. Instantes después, el sujeto se acercó a la puerta de ascenso, subió a la unidad y comenzó a increpar al chofer.

De acuerdo con la denuncia, el hombre lo acusó de casi haber atropellado a su pareja y avanzó hasta el sector del conductor. Allí le propinó un golpe en el pómulo izquierdo, que le provocó hinchazón en el rostro.

El chofer intentó repeler la agresión, mientras que algunos pasajeros que se encontraban en la unidad intervinieron y lograron retirar al atacante del colectivo. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el hombre golpeó con un puño un vidrio lateral de la unidad, ubicado entre el parabrisas delantero y la puerta, y provocó daños.

Después del episodio, todos los pasajeros descendieron del colectivo y aguardaron la llegada de la unidad que circulaba detrás. Por su parte, el chofer se dirigió posteriormente a una dependencia policial para radicar la denuncia y recibió asistencia por la lesión que sufrió en la cara.

En el caso tomó intervención la Oficina de Determinación de Autores, que quedó a cargo de las actuaciones para intentar establecer la identidad del agresor.