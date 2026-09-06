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Rompieron la vidriera y entraron a una famosa heladería: es la segunda vez en una semana

El episodio se registró en la madrugada de este domingo y los malvivientes fueron captados por las cámaras de seguridad.

Los delincuentes rompieron parte de la vidriera para ingresar al establecimiento.

6 de Septiembre de 2026 14:45

Por Redacción 0223

PARA 0223

Por segunda vez en una semana, en la madrugada de este domingo fue violentada la vidriera de una reconocida heladería de Mar del Plata y dos sujetos generaron destrozos y sustrajeron elementos de su interior.

El hecho se registró alrededor de las 2:30 en la sucursal de Tío Andino ubicada en la avenida Constitución y Montes Carballo, donde dos hombres rompieron la entrada principal e ingresaron corriendo al establecimiento gastronómico.

Según se observa en las imágenes de la cámara de seguridad, uno de los delincuentes se dirigió hacia detrás del mostrador, y el segundo fue directo hacia una heladera, aunque no consiguió abrirla.

Luego de algunos segundos, los intrusos escaparon del lugar y a pesar de que no se divisan qué productos robaron, dejaron un caos en el local del barrio Constitución.

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