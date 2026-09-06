Rompieron la vidriera y entraron a una famosa heladería: es la segunda vez en una semana

Los delincuentes rompieron parte de la vidriera para ingresar al establecimiento.

Por segunda vez en una semana, en la madrugada de este domingo fue violentada la vidriera de una reconocida heladería de Mar del Plata y dos sujetos generaron destrozos y sustrajeron elementos de su interior.

El hecho se registró alrededor de las 2:30 en la sucursal de Tío Andino ubicada en la avenida Constitución y Montes Carballo, donde dos hombres rompieron la entrada principal e ingresaron corriendo al establecimiento gastronómico.

Según se observa en las imágenes de la cámara de seguridad, uno de los delincuentes se dirigió hacia detrás del mostrador, y el segundo fue directo hacia una heladera, aunque no consiguió abrirla.

Luego de algunos segundos, los intrusos escaparon del lugar y a pesar de que no se divisan qué productos robaron, dejaron un caos en el local del barrio Constitución.