Un peligro: pasaba gas de una garrafa a otra, prendió una amoladora y sufrió graves quemaduras

Un hombre debió ser hospitalizado este mediodía por graves heridas producto de una explosión causada por una pérdida de gas en el interior de un taller ubicado en el barrio Don Bosco.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 11.40 cuando un hombre de unos 60 años trasvasaba gas de una garrafa a otra en el interior de un taller, de Falucho al 4900. En un momento, el sujeto accionó una amoladora y causó una explosión en el lugar, producto de la acumulación de gas en el ambiente.

Bomberos del Cuartel Centro acudieron a la emergencia pero no debieron sofocar el ígneo, que se encontraba apagado, aunque pidieron atención médica ante las quemaduras sufridas por el sexagenario.

La víctima sufrió quemaduras en el rostro y en las piernas producto del incendio y debió ser trasladado por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Sanatorio Belgrano.