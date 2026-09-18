Imputaron a una partera de 88 años por separar bebés y venderlos: a una madre biológica la enviaron a Mar del Plata

Una partera de 88 años que trabajó en la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario fue imputada por la supresión y alteración de identidad de una mujer nacida en 1970, en una causa que tiene un vínculo directo con Mar del Plata: después de entregar a la beba, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje a la madre biológica para viajar hacia una zona rural de Mar del Plata.

La acusación fue presentada por la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, en una audiencia realizada ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. Los delitos imputados son supresión y alteración del estado civil e identidad de una menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

La acusada se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña

La acusada se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña. Durante la audiencia, García señaló que la investigación comprende denuncias sobre otros hechos que habrían ocurrido durante el período en que la imputada trabajó en el área de maternidad del hospital. “De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García.

La investigación determinó que la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento donde volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada en 1970. La denuncia que originó la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. La mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su origen biológico y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN. El análisis realizado posteriormente determinó que no existía vínculo biológico con quien figuraba como madre en la partida de nacimiento, con una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento.

La denuncia que originó la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año

La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra “Dolly”, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña.

En 1970 la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que consignó datos falsos sobre la filiación de una beba

Una modalidad sistemática entre 1968 y 1980

"De manera sistemática entre 1968 y 1980, separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad", declaró la fiscal García.

La víctima reconstruyó su historia años después de tener dudas sobre su origen. Fue su propia madre de crianza quien, antes de fallecer, le confesó que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970.

La fiscal federal Soledad García, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Foto de archivo: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Entre los casos bajo análisis figura una mujer identificada por sus iniciales como D.E.V., conocida como "Dolly", que habría sido criada como hija de la propia imputada. La Justicia ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe vínculo biológico entre ambas.

La imputada no quedó detenida. El juez le impuso medidas de restricción mientras continúa la investigación, que busca determinar el alcance real de la maniobra y la cantidad total de víctimas.