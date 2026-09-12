Un nene sufrió convulsiones, lo llevaron a un hospital y descubrieron lo peor

Un impactante caso policial conmociona a la ciudad de Rosario tras la internación de urgencia de un menor de edad. Un nene de apenas cinco años ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela al sufrir un severo cuadro convulsivo en su vivienda. Tras lograr la estabilización médica del paciente, los profesionales le realizaron diversos análisis clínicos para determinar el origen del episodio. Los estudios de laboratorio confirmaron de manera sorpresiva la presencia de cocaína en el organismo del pequeño.

Por qué fue internado el chico en el hospital

Ante el grave hallazgo médico, las autoridades del establecimiento sanitario activaron los protocolos de emergencia e hicieron la denuncia policial. La investigación quedó en manos del Departamento Operativo de Investigaciones junto a la Brigada de Violencia Altamente Lesiva de la fuerza provincial. Los detectives comenzaron a reconstruir los momentos previos al traslado del menor para determinar la forma en que tomó contacto con la sustancia estupefaciente.

El niño se encontraría fuera de peligro.

Las tareas de campo y el acopio de pruebas derivaron en la rápida identificación de los progenitores del niño. Agentes policiales interceptaron y detuvieron en la vía pública a un hombre y a una mujer, ambos de 47 años y residentes de la ciudad santafesina. La pareja quedó inmediatamente a disposición de la Justicia mientras el menor continúa bajo estricta supervisión médica e institucional para evaluar la evolución de su estado de salud.

La fiscalía interviniente imputó formalmente a los padres por el delito de tentativa de homicidio agravada por el vínculo. En paralelo, los investigadores sumaron el cargo de suministro gratuito de estupefacientes con el agravante de haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad. Esta severa carátula penal prevé duras penas de prisión efectiva debido a la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima.

Los detectives comenzaron a trazar los momentos previos.

Los peritos de la causa analizan la vivienda familiar en busca de dosis de droga o elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias de consumo. La Justicia intenta determinar si la ingesta de la sustancia fue de forma accidental por descuido en el hogar o si existió una maniobra intencional. En las próximas horas, las autoridades judiciales resolverán las medidas de protección permanente para la custodia del niño al recibir el alta médica.