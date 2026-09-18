Argentina se quedó sin representante en la Fórmula 2: Nico Varrone se fue de Van Amersfoort

De manera sorpresiva, a falta de tres carreras para que termine la temporada de la Fórmula 2, Argentina se quedó sin representante por la salida de Nicolás Varrone El piloto de Van Amersfoort Racing decidió ponerle fin a su paso por la competición que es hermana menor de la F1 con un sentido posteo en sus redes sociales.

El argentino piloteó un total de 11 carreras, en las que logró sumar un quince puntos repartidos en tres GP: cinco en Miami, nueve en Canadá y uno más reciente en Monza. Su última presentación fue en Madring, donde no pudo terminó la carrera debido a un choque con con Kush Maini, piloto de la academia Alpine.

El equipo holandés, que tenía en la parrilla a Varrone y al mexicano Rafael Villagómez, ahora tendrá al piloto azteca y al japonés Hiyu Yamakoshi, quien dejará la Fórmula 3 para ser ascendido a la F2 desde Bakú.

En lo que respecta al futuro, las alternativas para Varrone son amplias. Infobae informó que aún existe la posibilidad de seguir en la Fórmula 2 con un monoplaza en un equipo competitivo. Las negociaciones que sostienen diversos pilotos para asegurarse sus asientos en los escuderías de punta no abundan en lo que respecta a a oficializaciones, salvo por Freddie Slater, quien aseguró su lugar en Invicta Racing.

Otra posibilidad que Varrone tiene para su futuro sería el regreso al Campeonato Mundial de Endurance (WEC), donde el argentino ya corrió en 2025 y llegó a sumar un punto al ser décimo en las 6 Horas de San Pablo.