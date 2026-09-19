El Banco Provincia lanzó nuevos créditos: para qué son y cómo acceder

La tasa nominal parte del 55% para quienes cobren sus haberes en el banco.

El Banco Provincia presentó una alternativa de financiamiento digital que simplifica el acceso a vehículos en todo el territorio bonaerense. La propuesta, denominada Préstamo Acá Motos, permite gestionar la compra de rodados directamente en los comercios adheridos. La tramitación se resuelve de manera inmediata desde el teléfono celular utilizando la aplicación Cuenta DNI o la plataforma de Home Banking. La herramienta, así, elimina el papeleo físico y los trámites presenciales en las sucursales bancarias.

Cómo es el crédito del Banco Provincia para la compra de motos

La línea crediticia ofrece montos flexibles que alcanzan un tope máximo de hasta 10 millones de pesos por usuario. Para la devolución del dinero, la entidad bancaria contempla esquemas de pago de 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas mensuales. La tasa nominal anual parte del 55% para aquellos clientes que perciben sus haberes en el banco. Asimismo, la opción abarca la compra de motos de cualquier cilindrada, scooters, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos.

Ya se vendieron más de 4.000 unidades.

El procedimiento de compra inicia cuando la persona interesada selecciona la unidad dentro de una concesionaria vinculada al programa. En el local comercial, el vendedor elabora la propuesta de financiación personalizada mediante el sistema integrado de la entidad. Una vez generada la oferta, el cliente valida los términos y condiciones directamente desde su aplicación móvil. El valor de cada cuota mensual se descuenta automáticamente de la cuenta bancaria del comprador.

La red de comercios participantes ya supera los 320 locales distribuidos en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Durante el transcurso del año 2026, la entidad crediticia otorgó más de 13.300 millones de pesos a través de este canal. Las operaciones concretadas permitieron la adquisición de más de 4.000 unidades con un préstamo promedio de 3,4 millones. La nómina completa de concesionarias habilitadas se encuentra disponible en el sitio web institucional del banco.

La entidad otorgó más de 13.300 millones de pesos por esos canales.

La política del Banco Provincia busca facilitar la movilidad personal y brindar apoyo a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo. El sistema de crédito en punto de venta se suma a otros rubros financiados por la banca pública. Al mismo tiempo, el mecanismo ágil de aprobación -se lleva a cabo casi al instante- favorece la renovación del parque automotor en las distintas ciudades, incluida Mar del Plata.