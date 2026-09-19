Postergaron la Caravana de la Primavera por el clima: cuándo se realizará

La 66° Caravana de la Primavera fue postergada por las condiciones climáticas previstas para este domingo 20 de septiembre. Desde la organización resolvieron cambiar la fecha para priorizar la seguridad de quienes participan del tradicional evento.

La nueva fecha será el domingo 4 de octubre. Desde el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo señalaron que el lema de esta edición, "Juntos, levantemos la mirada", mantiene su sentido como una invitación a seguir adelante pese al cambio de fecha.

Los solapines comprados previamente seguirán siendo válidos. Las inscripciones volverán a abrir el lunes 28 de septiembre en Matheu 3349, de lunes a sábado de 10 a 19, y continuarán también en las sucursales de FAVA.

El solapín tiene un valor de $4.000, aunque la inscripción no es obligatoria para participar. Quienes lo adquieran podrán acceder a beneficios como sorteos, bebidas, helado, micros, asistencia ante pinchaduras y atención médica.