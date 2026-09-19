“Estamos trabajando al 20%”: advierten por la caída en la industria de la moda y los eventos en Mar del Plata

El reconocido diseñador lanzó una fuerte crítica al gobierno por la caída del consumo en la industria.

La crisis económica también golpea a la industria de la moda y los eventos en Mar del Plata. Desde la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata(CIMMAR) advirtieron por una fuerte baja de la actividad que afecta a salones, talleres y trabajadores vinculados a las celebraciones.

"El argentino hoy no tiene dinero para festejar y tampoco quedan motivos para hacerlo”, mencionó

Adrián Caballero, diseñador de alta costura y presidente honorario de la entidad, aseguró que actualmente el sector trabaja cerca del 20% de su capacidad. Según explicó, la situación alcanza a diseñadores, modistas, costureras, maquilladores, peluqueros, fotógrafos, gastronómicos y otros rubros relacionados con las fiestas. Donde vinculó la caída con la falta de consumo y el ingreso de productos del exterior.

Adrián Caballero es Presidente de la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata (CIMMAR) y diseñador de Alta Costura

El diseñador, que lleva 26 años en el rubro, comparó el escenario actual con otras crisis. “Pasamos crisis, inflaciones, corridas cambiarias, el 2001. Permanentemente nos estamos reinventando. El tema es que hoy está todo frenado”, afirmó.

También cuestionó las políticas del Gobierno nacional. “El argentino no tiene dinero ni trabajo. Este Gobierno nos está matando”, expresó.

Menos fiestas y eventos más chicos

La caída de la actividad también cambió la forma de celebrar. Según Caballero, salones que antes trabajaban con eventos de al menos 100 personas comenzaron a ofrecer opciones más chicas, de alrededor de 40 invitados.

Aclaró que la baja del consumo afecta a toda la cadena, no solo a diseñadores o salones.

“Hay salones que están cerrando, hay talleres que también están cerrando y ni hablar de los comercios que se dedican al rubro textil”, señaló.

De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, la producción textil cayó un 25,6% interanual en mayo de 2026 y acumuló una baja del 26,5% durante los primeros cinco meses del año.

Imagenes de CIMMAR

Para Caballero, la menor cantidad de fiestas impacta de manera directa en toda la cadena. “Cuando hay menos fiestas, hay menos vestidos. Y cuando una familia decide hacer una celebración más chica, también recorta en otros servicios”, explicó.

“Detrás de cada vestido y detrás de cada fiesta hay personas que trabajan y familias que viven de esto”, concluyó.