“Estamos trabajando al 20%”: advierten por la caída en la industria de la moda y los eventos en Mar del Plata
Desde la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata aseguran que la baja del consumo impacta en salones, talleres y trabajadores vinculados a las celebraciones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La crisis económica también golpea a la industria de la moda y los eventos en Mar del Plata. Desde la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata(CIMMAR) advirtieron por una fuerte baja de la actividad que afecta a salones, talleres y trabajadores vinculados a las celebraciones.
Adrián Caballero, diseñador de alta costura y presidente honorario de la entidad, aseguró que actualmente el sector trabaja cerca del 20% de su capacidad. Según explicó, la situación alcanza a diseñadores, modistas, costureras, maquilladores, peluqueros, fotógrafos, gastronómicos y otros rubros relacionados con las fiestas. Donde vinculó la caída con la falta de consumo y el ingreso de productos del exterior.
El diseñador, que lleva 26 años en el rubro, comparó el escenario actual con otras crisis. “Pasamos crisis, inflaciones, corridas cambiarias, el 2001. Permanentemente nos estamos reinventando. El tema es que hoy está todo frenado”, afirmó.
También cuestionó las políticas del Gobierno nacional. “El argentino no tiene dinero ni trabajo. Este Gobierno nos está matando”, expresó.
Menos fiestas y eventos más chicos
La caída de la actividad también cambió la forma de celebrar. Según Caballero, salones que antes trabajaban con eventos de al menos 100 personas comenzaron a ofrecer opciones más chicas, de alrededor de 40 invitados.
“Hay salones que están cerrando, hay talleres que también están cerrando y ni hablar de los comercios que se dedican al rubro textil”, señaló.
De acuerdo con datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, la producción textil cayó un 25,6% interanual en mayo de 2026 y acumuló una baja del 26,5% durante los primeros cinco meses del año.
Para Caballero, la menor cantidad de fiestas impacta de manera directa en toda la cadena. “Cuando hay menos fiestas, hay menos vestidos. Y cuando una familia decide hacer una celebración más chica, también recorta en otros servicios”, explicó.
“Detrás de cada vestido y detrás de cada fiesta hay personas que trabajan y familias que viven de esto”, concluyó.
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