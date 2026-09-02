“Ser desprolijo financieramente tiene un costo muy alto”: las claves de un especialista para evitar el sobreendeudamiento

En un contexto económico adverso en el que las familias argentinas deben afrontar cuotas, préstamos y gastos cada vez más difíciles de prever, la Delegación General Pueyrredón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas brindó una charla sobre educación financiera "para la vida real”, bajo la consigna “cómo frenar el sobreendeudamiento y cuidar los ahorros”.

La actividad estuvo a cargo del especialista Juan Alberto Greco y se desarrolló en el marco del Ciclo de Charlas Abiertas a la Comunidad, organizado por el Foro de Colegios y Consejos Profesionales de General Pueyrredon.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la economía cotidiana, desde la pérdida de valor del dinero en pesos y dólares hasta las formas de detectar y desarmar un endeudamiento familiar antes de que se vuelva difícil de afrontar. También se analizaron hábitos frecuentes, como pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito.

“Si no tenemos un plan, planificamos el fracaso”

En diálogo con 0223, Greco explicó que el objetivo de la charla fue “llevar un poquito de luz respecto a lo que es la educación financiera y darle herramientas a la gente para que pueda empezar a tomar decisiones con un poquito más de conciencia de qué es lo que se está haciendo”.

En esa línea, alertó sobre la facilidad con la que actualmente se puede acceder a créditos a través de aplicaciones y billeteras virtuales: “Hoy estamos en una economía donde el acceso a las aplicaciones te permite todo el tiempo estar ofreciendo productos y vos decidís si tomarlos o no”.

“Si no tenemos un plan, planificamos el fracaso”, expresó Greco.

Uno de los principales puntos de la charla tuvo que ver con el costo de los préstamos. Greco mencionó que un crédito puede alcanzar una tasa efectiva anual del 140%, lo que consideró elevadísimo. “Eso te va a generar un interés de ese calibre y no tenés dónde aplicar los fondos que te presten para producir exactamente un importe mayor al interés que te van a cobrar. Entonces ahí estamos tomando un problema”, explicó.

Frente a ello, el especialista recomendó empezar por una herramienta sencilla, pero muchas veces postergada, que es la de armar un presupuesto familiar. “Nosotros no podemos mantener el país, lo que sí podemos hacer es controlar nuestro presupuesto”, sostuvo Grecó y afirmó: "Si no tenemos un plan, planificamos el fracaso. Con las tasas actuales, ser desprolijo financieramente tiene un costo muy alto”.

Cómo cuidar los ahorros en un contexto de crisis económica

Greco también hablo del ahorro y particularmente llamó a revisar una práctica habitual de los argentinos: guardar dólares billete para preservar el valor del dinero.

“Nosotros tenemos la costumbre de estar todo el tiempo ahorrando en dólar billete y es un bien que también se ha despreciado en los últimos años”, explicó el especialista y sostuvo que en la última década se perdió aproximadamente un tercio de su valor, considerando el poder adquisitivo.

Se realizó en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mar del Plata.

En esa línea planteó la necesidad de abandonar la idea de que el dólar constituye un refugio de valor inamovible: “Las familias argentinas que tienen mucho ahorro en dólares tienen que empezar a tener conciencia que esa idea del dólar como un valor de refugio inamovible hoy está perdiendo esa condición”, sostuvo.

Para finalizar, el especialista aseguró que la educación financiera implica también comprender cuánto dinero ingresa a un hogar, cuáles son los gastos fijos y variables y qué proporción puede destinarse al ahorro: “Porque si no tenemos ahorro, el patrimonio de la familia nunca crece”.