Educación financiera para estudiantes secundarios: capacitarán a más de 4500 alumnos marplatenses

Banco Provincia sigue expandiendo su ciclo de educación financiera en cada rincón de la provincia. Por segundo año consecutivo, las y los alumnos de las escuelas secundarias de Mar del Plata podrán participar de esta propuesta de formación.

Un programa del Banco Provincia para capacitar en educación financiera a estudiantes secundarios.

Rico en Data es el curso de educación financiera de Banco Provincia en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación que ya comenzó a recorrer las aulas marplatenses. Las primeras tres escuelas en recibir al equipo de capacitadores fueron la EES Nº45 del barrio Las Canteras, la EES Nº16 de El Alfar y la EES Nº58 de El Martillo.



En su segundo año en el distrito, el curso prevé alcanzar a más de 4.500 estudiantes de tercer año entre mayo y julio, superando los 3.316 jóvenes capacitados en el 2025. Las clases están a cargo de cinco formadoras locales, quienes también dictarán los cursos en los municipios de General Alvarado y Mar Chiquita.

Rico.en.data llegó a las escuelas secundarias de General Pueyrredon.

La experiencia de Rico en data en el 2025

Durante el 2025, el ciclo visitó más de 2.300 escuelas de los 135 municipios bonaerenses. Una encuesta realizada entre estudiantes que participaron del curso reveló que 9 de cada 10 jóvenes consideran útil aprender sobre finanzas personales, un dato que refuerza la importancia de este tipo de iniciativas en el ámbito educativo.

La propuesta combina contenidos teóricos con dinámicas participativas, promoviendo el pensamiento crítico y el uso responsable del dinero. Además, se complementa con contenidos audiovisuales como el podcast Rico.en.data, disponible en las cuentas de YouTube y Spotify de Banco Provincia, y el programa de radio que se emite todos los lunes por Radio Provincia AM 1270.

Una encuesta a estudiantes secundarios reveló que 9 de cada 10 jóvenes consideran útil aprender sobre finanzas personales.

Rico en data es producto del Programa de educación financiera Incluir, lanzado en 2020, con la participación de todas las instituciones que conforman la banca pública bonaerense: Banco Provincia, Provincia Servicios Financieros y Provincia Microcréditos.

Incluir desarrolla diversos proyectos con el objetivo de brindarles a las personas habilidades para que puedan utilizar las herramientas que ofrece el sistema financiero, en particular aquellas vinculadas con las nuevas tecnologías.