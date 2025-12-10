Invertir, gastar o guardar: qué conviene hacer con el aguinaldo para que rinda más

El fin de año trae el medio aguinaldo y siempre es importante repasar las opciones financieras a las que podés acceder para aprovechar al máximo tu dinero. Es una buena oportunidad para hacer rendir tus ahorros a través de diferentes instrumentos de inversión.

El Banco Provincia ofrece distintas alternativas que se ajustan al perfil de cada uno de los clientes. Para las personas más conservadoras, las moderadas y las más agresivas a la hora de invertir, existe una opción diferente.

Qué es el medio aguinaldo y quiénes lo cobran

El medio aguinaldo es un beneficio que reciben las personas trabajadoras en relación de dependencia. Se otorga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Es un ingreso extra que representa la mitad del mejor salario mensual del semestre y las personas suelen destinarlo a gastos de fin de año, vacaciones o ahorro.

Sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad para hacer crecer el ahorro por medio de inversiones. Banco Provincia ofrece distintas alternativas para invertir según el perfil de sus clientes, determinado por la cantidad de dinero que quiere invertir, los plazos que puede esperar y los riesgos que está dispuesto a asumir.

Opciones para los perfiles conservadores

Plazo Fijo Cuenta DNI: ideal para quienes buscan seguridad y liquidez. Ofrece una tasa especial de 26% anual, equivalente a un 2,14% mensual para depósitos a 30 días.

Plazo Fijo UVA: una alternativa que asegura cobertura frente a la inflación. Ofrece un rendimiento de CER + 1% a 90 días.

una alternativa que asegura cobertura frente a la inflación. Ofrece un rendimiento de CER + 1% a 90 días. Fondos Comunes de Inversión (FCI): una opción flexible que permite invertir en diferentes productos financieros de forma simple y con diferentes alternativas de liquidez. Banco Provincia ofrece varios fondos , entre los que se destacan: 1822 - Raíces Ahorro Pesos: de los denominados Money Market, permite rescate inmediato. Bajo riesgo y alta liquidez. 1822 - Raíces Cobertura: invierte en instrumentos de corto a tasa fija, principalmente bonos del Tesoro Nacional.

Dólar oficial y Dólar MEP: la compra de dólares en sí misma no constituye una inversión, sino de una cobertura cambiaria frente a una hipótetica devaluación del peso. Quienes buscan dolarizar parte de su cartera puede hacerlo desde BIP.

Opciones para los perfiles moderados

Bonos ajustados por CER: Otra opción de cobertura frente a la inflación, que se potencia en un escenario de tasas a la baja. Por ejemplo, hay títulos con vencimiento en 2026 que ofrecen CER + 7%, lo que permite aprovechar expectativas de inflación en torno al 2% mensual.

Letras del Tesoro de la provincia de Buenos Aires: Hay opciones con tasas superiores al 33% y bonos CER con márgenes atractivos.

Obligaciones Negociables (ON) Hard Dollar: un buen instrumento para diversificar la cartera. Siguen siendo recomendables colocaciones de empresas exportadoras o generadoras de divisas, con calificación AAA, ideales para mantener hasta el vencimiento.

Opciones para los perfiles agresivos

Bonos soberanos en dólares: ofrecen mayor potencial de rendimiento, pero tienen mayor riesgo. El GD35 ofrece un retorno cercano al 10%.

Cedears: son instrumentos que permiten a las y los inversores comprar/vender acciones de empresas extranjeras.

1822 Raíces Valores Negociables: fondo común para quienes buscan exposición al MERVAL. Tiene un horizonte de largo plazo, por lo general, de seis meses a un año.

Quienes deseen obtener más información sobre las diferentes alternativas de inversión que ofrece Banco Provincia pueden comunicarse con su Centro de Inversiones por mail, en centrodeinversiones@bpba.com.ar, o por teléfono, al 0810-222-2776 de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00.