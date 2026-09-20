Fuerte castigo para Peñarol después del clásico con Quilmes: la decisión de APreViDe

El organismo de seguridad tomó medidas contra el “Milrayitas” por los incidentes registrados después del partido disputado en el Polideportivo Islas Malvinas.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) sancionó a Peñarol luego de los incidentes registrados una vez finalizado el clásico de básquet ante Quilmes, disputado en el Polideportivo Islas Malvinas con la presencia de ambas aficiones. La resolución contempla restricciones para los próximos cuatro partidos que el conjunto marplatense dispute como local.

Las medidas que deberá cumplir Peñarol

De acuerdo con el informe difundido por APreViDe, el operativo de seguridad permitió que los aficionados de Peñarol y Quilmes ingresaran al estadio y que el clásico se desarrollara con normalidad. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, la parcialidad del “Milrayitas” exhibió banderas de su tradicional rival, lo que generó la intervención del organismo y el posterior análisis del material disponible para identificar a los responsables.

Como consecuencia de lo ocurrido, APreViDe determinó que Peñarol no podrá permitir el ingreso de banderas ni instrumentos durante sus próximos cuatro partidos como local. Además, durante ese mismo período, el club tendrá prohibido otorgar entradas de protocolo, por lo que deberá afrontar sus siguientes compromisos en casa bajo estas condiciones establecidas por el organismo de seguridad.

En paralelo, APreViDe informó que 20 personas ya fueron identificadas como participantes de los hechos y que se les aplicará el derecho de admisión. Las tareas de investigación continúan, por lo que el número podría aumentar a partir del análisis de las imágenes y del resto del material disponible para determinar la identidad de otros involucrados.

El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires también remarcó que continuará trabajando junto con los clubes y las fuerzas de seguridad para sostener los partidos con ambas parcialidades dentro de un marco de convivencia, responsabilidad y seguridad. Según indicó, episodios como el ocurrido después del clásico entre Peñarol y Quilmes no favorecen el objetivo de ampliar la presencia de público visitante en los eventos deportivos.