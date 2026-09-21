Rampas, veredas y accesos: así serán las obras para mejorar la transitabilidad en Playa Grande

La obra contempla la construcción y adecuación de rampas para mejorar la accesibilidad en la zona de la Rotonda del Golf.

La Municipalidad de General Pueyrredon adjudicó la obra para la construcción de rampas accesibles en la zona de la Rotonda del Golf, un proyecto que busca completar un corredor accesible en el sector de Playa Grande.

La resolución, firmada por las secretarías de Obras y Planeamiento Urbano y Legal, Técnica y de Hacienda, establece un monto de $22.763.102,07 para la ejecución de los trabajos, inversión $2,4 millones por debajo del presupuesto oficial.

El procedimiento correspondió a la Contratación Directa Nº 04/26 y tuvo la apertura de sobres el pasado 24 de julio. En esa instancia se recibieron cinco propuestas de empresas y particulares interesados en ejecutar la obra.

La obra se desarrollará en distintos cruces de la zona de Playa Grande, uno de los sectores más transitados del frente costero marplatense.

Tras analizar la documentación y los valores ofrecidos, el Departamento Certificaciones y la Dirección de Obras Públicas recomendaron adjudicar los trabajos a la firma Mirta Cuadrado por tratarse de la oferta económicamente más conveniente.

La obra contempla la construcción y adecuación de rampas para garantizar la accesibilidad en distintos puntos del sector de la Rotonda del Golf y Playa Grande, además de intervenciones sobre las veredas y la incorporación de elementos destinados a facilitar la circulación de personas con discapacidad visual.

Según los detalles del pliego, las intervenciones demandarán 90 días y se realizarán en tres sectores estratégicos de la zona de Playa Grande: la esquina de Formosa y la costa, el cruce de Formosa hacia Playa Grande y la intersección de Formosa y Aristóbulo del Valle.

El proyecto busca completar un corredor accesible y mejorar la circulación peatonal en el sector de Playa Grande.

Además, los trabajos incluirán la demolición de rampas y cordones existentes cuando sea necesario, la ejecución de nuevas rampas de hormigón armado, la colocación de baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual, la reparación de veredas y cordones afectados y la adecuación de los niveles para garantizar un recorrido seguro y continuo.

En el pliego, el Municipio había destacado que el proyecto es impulsado con el objetivo de generar un corredor accesible que permita conectar distintos puntos de la zona y mejorar las condiciones de circulación peatonal.