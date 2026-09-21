EN VIVO: Con un clima muy difícil, ya juegan Aldosivi y Atlético Tucumán en el Minella
El "tiburón" buscará capear el temporal de viento que azota a la ciudad, sumar de a tres, achicar la brecha con Riestra y seguir ilusionándose con la salvación.
21 de Septiembre de 2026 13:59
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con un viento que inevitablemente influirá en el desarrollo y desnaturalizará el juego, Aldosivi y Atlético Tucumán se enfrentan en el "José María Minella" por la décima fecha del Torneo Clausura.
El equipo de Javier Sanguinetti ganó su primer partido en el año en la Liga Profesional en su última presentación como local frente a Banfield, y necesita sumar de a tres para poder arrimarse a Deportivo Riestra, su rival directo en la lucha por la permanencia.
Por el lado de Atlético Tucumán, viene haciendo una buena campaña y se metió en la semifinal de la Copa Argentina tras dejar en el camino a Independiente y, el último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza.
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