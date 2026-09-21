Provincia Compras se suma a la Banks Week 2026 con hasta 18 cuotas sin interés

En el marco de la Banks Week 2026, Provincia Compras participará con una propuesta especial que permitirá financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés. El beneficio estará disponible del 21 al 29 de septiembre en toda la tienda online y alcanzará a miles de productos de tecnología, electrodomésticos, hogar, moda, deportes, salud, belleza y más.

La acción busca brindar una alternativa de financiación conveniente para que los usuarios y las usuarias puedan acceder a productos de distintas categorías con cuotas fijas y sin interés, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Durante los nueve días de la promoción, quienes ingresen a Provincia Compras podrán recorrer una amplia oferta de artículos y aprovechar una de las oportunidades de financiación más destacadas del año dentro del comercio electrónico.

La Banks Week es una iniciativa comercial impulsada por el sector financiero que reúne durante varios días promociones y condiciones especiales de financiación, con el objetivo de acercar mejores oportunidades de compra a las personas usuarias. En este marco, bancos y plataformas asociadas ofrecen beneficios exclusivos, como cuotas sin interés y descuentos en distintos rubros, lo que la convierte en uno de los eventos más relevantes del calendario de consumo online.

CINCO PRODUCTOS QUE PODES COMPRAR EN HASTA 18 CUOTAS SIN INTERÉS

CÓMO COMPRAR EN PROVINCIA COMPRAS

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario/a con una contraseña personal y secreta. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud. Luego, un/a ejecutivo/a de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.

Para conocer todas las categorías y productos incluidos en la promoción, las personas interesadas pueden ingresar a www.provinciacompras.com.ar durante la vigencia de la Banks Week.