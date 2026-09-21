Pintura y arreglos antes del verano: cómo es el nuevo préstamo de Banco Provincia para sacar en el acto

De cara al inicio de una nueva temporada de verano en Mar del Plata, la puesta a punto de inmuebles y locales se convierte en una prioridad absoluta. Para responder a esa demanda constante de liquidez, el Banco Provincia habilitó un sistema de financiamiento directo en el mostrador enfocado en la compra de materiales de construcción. La propuesta permite solicitar créditos personales de forma 100% digital dentro de corralones, pinturerías y tiendas del rubro adheridas. La operatoria, por lo pronto, elimina los trámites presenciales en las dependencias bancarias y agiliza las remodelaciones.

Cómo son los nuevos préstamos del Banco Provincia

El instrumento financiero, denominado préstamo personal a distancia, alcanza un monto máximo disponible de hasta 50 millones de pesos por usuario solicitante. Para la devolución del capital, la entidad crediticia establece opciones de financiamiento con plazos que van desde los 12 hasta los 72 meses. La tasa de interés nominal anual para esta modalidad parte desde un 55% para aquellos clientes calificados que califiquen en el sistema. El crédito resulta ideal para adquirir insumos de pintura, sanitarios, revestimientos y materiales pesados para refacciones inmediatas.

Las compras se pueden llevar a cabo de forma predencial en el corralón.

El procedimiento operativo para acceder a los fondos destaca por su simplicidad y resolución en tiempo real dentro del mismo comercio donde se efectúa la compra. El cliente selecciona los insumos necesarios y el vendedor del local genera la propuesta de financiamiento personalizada directamente a través de la plataforma del banco. Acto seguido, el comprador recibe la notificación formal en su teléfono móvil para revisar y confirmar las condiciones financieras de la operación. La validación se concreta en pocos segundos mediante la aplicación Cuenta DNI o el Home Banking BIP.

La iniciativa pública busca dinamizar la cadena de valor de la construcción, impulsando las ventas en pymes y comercios de insumos en todo el territorio bonaerense. Para los marplatenses que proyectan alquilar sus departamentos o casas a veraneantes, el mecanismo ofrece una alternativa accesible de financiamiento antes del gran flujo turístico. Asimismo, la disponibilidad inmediata de dinero para insumos evita frenar el avance de las obras por falta de liquidez. La red de comercios adheridos en Mar del Plata puede consultarse a través del portal oficial.

Se puede remodelar por completo la casa con el préstamo.

El crédito en punto de venta para materiales convive con otras líneas de mayor envergadura presentadas por la entidad bancaria para el acceso al hábitat: entre ellas, sobresalen los préstamos hipotecarios actualizables y las opciones específicas para la adquisición de viviendas modulares industrializadas. Con esta batería de opciones digitales, la banca bonaerense consolida sus herramientas financieras orientadas a la vivienda, la inversión inmobiliaria y el trabajo local.