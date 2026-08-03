Tragedia en la ruta 88: el colegio de Anita retomó las clases con un emotivo homenaje

A poco más de dos semanas de su triste partida, la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de Nueva Pompeya de Necochea vivió un emotivo regreso a clases al rendir homenaje a Ana Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años que falleció en el trágico siniestro de la Ruta 88, que también enlutó a Mar del Plata dado que la pequeña era atleta en un club de nuestra ciudad.

En el primer día de clases tras el receso invernal, estudiantes, docentes, directivos y familias compartieron una ceremonia en memoria de “Anita”. La institución preparó un espacio especial con una fotografía de la joven, su camiseta de vóley enmarcada, flores y distintos elementos que simbolizaron el cariño y el recuerdo de toda la comunidad.

Durante el homenaje se realizó una oración, se compartieron palabras de despedida y se vivieron momentos de profunda tristeza, marcados por abrazos, lágrimas y silencios en un escenario atravesado por la ausencia de la estudiante.

A través de sus redes sociales, el colegio expresó el sentimiento que acompañó la jornada. "Un momento que quedará en nuestros corazones. Esta mañana, al reiniciar las clases, nos reunimos como comunidad para recordar a nuestra querida Anita", señalaron.

"Entre silencios, abrazos, lágrimas y mucho amor, elevamos una oración, compartimos unas palabras y renovamos el compromiso de mantener viva su luz en cada gesto de bondad, de respeto y de solidaridad", manifestaron.

La institución también agradeció el acompañamiento de estudiantes, familias, docentes y personal del establecimiento, al destacar la fortaleza de la comunidad educativa en un momento de profundo dolor.

"Hoy, más que nunca, sentimos que una comunidad unida es capaz de transformar el dolor en amor y en esperanza", expresaron y agregaron: "Anita seguirá presente en nosotros, en los valores que sembró y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerla".

El reclamo por la Ruta 88

El homenaje se realizó apenas dos días después de la multitudinaria movilización que recorrió las calles de Necochea para exigir la construcción de la Autovía 88.

Bajo la consigna "Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida", familiares, amigos, instituciones, deportistas y vecinos participaron de la convocatoria para reclamar obras de infraestructura vial que mejoren la seguridad en una ruta que, desde hace años, acumula numerosos siniestros.

La ceremonia realizada en el colegio y la movilización volvieron a poner en el centro del debate la necesidad de avanzar con una obra largamente reclamada por la región del sudeste bonaerense.