Encontraron a la adolescente que estuvo desaparecida casi dos semanas en Mar del Plata

La Policía fue quien encontró en la tarde de este lunes a la menor.

Encontraron en la tarde de este lunes a la adolescente de 16 años que había abandonado su vivienda y pasó casi dos semanas desaparecida en Mar del Plata.

Se trataba de una menor que el jueves 10 de septiembre había salido de su casa del barrio Santa Rosa de Lima y después fue vista por última vez en la Plaza del Ala, en una zona cercana en Jorge Newbery.

Informaron que la adolescente se encuentra en buen estado de salud y que ya fue trasladada a un hogar.

Según precisaron sus seres queridos a 0223, la chica había escapado de las autoridades en una ocasión y esta vez fue localizada y ya se encuentra a resguardo en un hogar.

Además, informaron que fue hallada en buen estado de salud por la Policía y que este martes volverá a tener contacto con su familia.