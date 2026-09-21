Tras el temporal, cómo estará el tiempo este martes en Mar del Plata

Después del fuerte temporal de viento que afectó a Mar del Plata durante este lunes, el tiempo comenzará a mejorar de manera gradual este martes 22 de septiembre, aunque la jornada estará marcada por el frío y todavía habrá algunas ráfagas durante las primeras horas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 4°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 11°C.

Durante la madrugada todavía podrían registrarse algunos chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. En ese período, el viento soplará del sudoeste a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la mañana, las condiciones comenzarán a estabilizarse. El cielo estará mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el viento del sudoeste tendrá una intensidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, el panorama será más estable: continuará mayormente nublado, pero sin lluvias previstas y con el viento disminuyendo hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h. La temperatura llegará al máximo de 11°C.

Finalmente, durante la noche se mantendrá el cielo mayormente nublado, aunque el viento será prácticamente imperceptible, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

El Municipio ya atendió 40 reclamos por las condiciones climáticas

Qué pasa con el alerta

El alerta naranja por viento que afectó a Mar del Plata durante la tarde de este lunes fue desactivado. El SMN había advertido para la jornada sobre vientos del sudoeste de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h en el marco del nivel amarillo, mientras que durante la tarde el nivel había ascendido a naranja por ráfagas cercanas a los 100 km/h.

Para la noche del lunes todavía se mantiene una advertencia amarilla, por lo que las condiciones continuarán siendo inestables antes de la mejora prevista para el martes. La jornada del 22 de septiembre, en tanto, tendrá como principal característica el descenso de temperatura, con una máxima de apenas 11°C según el pronóstico de la imagen del SMN.

El SMN mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas para esta noche.

El cambio será notorio después de un lunes en el que las fuertes ráfagas provocaron distintos inconvenientes en la ciudad, entre ellos la caída de postes y árboles, aunque sin personas heridas en los episodios reportados.