Video: el mar “se comió” las playas del sur en medio del temporal

El fuerte temporal de viento que afecta a Mar del Plata dejó este lunes una impactante postal en la zona sur de la ciudad. El mar golpeó con fuerza la costa y avanzó sobre la playa en el balneario Rilancó, ubicado a la altura del kilómetro 32 de la ruta 11.

Las imágenes fueron registradas durante la tarde y permiten observar un mar completamente “revuelto”, con olas que rompen con intensidad y alcanzan sectores cada vez más próximos a la zona de playa.

El fenómeno se da en un momento particular del año: mientras Mar del Plata atraviesa los primeros días de la primavera, los concesionarios de los balnearios comienzan a preparar las instalaciones de cara a la temporada de verano. Sin embargo, el temporal volvió a poner a prueba el estado de las playas y de las estructuras ubicadas sobre la costa.

En las imágenes se observa cómo el agua cubre buena parte de la arena y golpea contra las defensas instaladas en el sector. El mar prácticamente “se comió” la playa y dejó una postal muy diferente a la que suele mostrar esa zona durante los meses de verano.

Alerta naranja por el temporal

El episodio se produjo mientras Mar del Plata permanece bajo alerta naranja por fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional había previsto para este lunes ráfagas que podían acercarse a los 100 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

El temporal ya provocó distintos inconvenientes en la ciudad. Entre ellos se registraron caídas de árboles y postes, además de daños materiales en diferentes puntos de Mar del Plata. Hasta el momento, en los episodios relevados no se habían registrado personas heridas.

El Municipio ya atendió 40 reclamos por las condiciones climáticas

El viento intenso también llevó al Municipio a suspender las clases de los turnos tarde y vespertino, además de actividades terciarias, universitarias y deportivas previstas para este lunes en todo el partido de General Pueyrredon.

Desde Defensa Civil recomendaron extremar las precauciones y evitar acercarse a escolleras y sectores costeros expuestos, debido a la intensidad del viento y al comportamiento del mar.