Postes y árboles caídos: se registraron 40 reclamos por el temporal en Mar del Plata

A través de Defensa Civil, el Municipio atendió hasta la tarde del lunes 40 reclamos vinculados al temporal de viento y lluvia en Mar del Plata, donde se cayeron postes de luz y árboles.

Del total, 16 corresponden a intervenciones vinculadas a luminarias, 14 a poda, 9 a telefonía y 1 a ingeniería de tránsito. Los inconvenientes se registraron principalmente en zona norte, Bosque Peralta Ramos, El Sosiego, Batán, Sierra de los Padres y el sector sur.

Entre las labores realizadas, personal de Defensa Civil trabajó ante la caída de árboles y ramas sobre la vía pública, verificó ejemplares con riesgo y llevó a cabo tareas para retirar obstáculos y liberar sectores de circulación.

Por el momento no se registraron personas heridas debido a las inclemencias climáticas.

Detalle de las intervenciones

La guardia de Alumbrado Público intervino también ante luminarias caídas -producto de los fuertes vientos- en Fortunato de la Plaza al 7300, Tejedor y Mugaburu, Avellaneda al 3250 y en Gutiérrez y Rejón, donde se constató además cableado bajo. El sector fue señalizado con vallado e interrumpieron preventivamente el tránsito, mientras que el caso fue derivado al área de Alumbrado Público.

En paralelo, en Carballo y Florisbelo Acosta verificaron un poste de madera descalzado que había quedado apoyado sobre el techo de una vivienda y ocasionando daños materiales, y en Tejedor y Mugaburu removieron un poste de un vehículo.

Asimismo, en Tejedor y Estrada intervinieron ante un árbol descalzado desde el interior de una propiedad privada hacia la vía pública, que provocó daños materiales en el frente de una propiedad lindera.

La zona norte fue una de las más afectadas por las intensas ráfagas de viento.

Por su lado, en Roffo y Constitución, personal municipal trabajó por un árbol caído sobre un paredón, por lo que debió suspender la circulación hasta la finalización de las tareas, y también agentes del Emsur trabajaron por un ejemplar derribado en la entrada al barrio Lomas del Golf.

A su vez, Defensa Civil atendió reclamos por ramas y árboles en Matteoti al 800 y Olavarría y Almafuerte, donde se retiraron los riesgos detectados, y ante una empalizada caída en Arenales al 3121, personal de la empresa responsable realizó la reposición, mientras que en Salta al 1900 constataron otra estructura partida en su base y dieron intervención a la firma de publicidad para su reparación.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución, evitar zonas comprometidas y ante cualquier emergencia comunicarse con Defensa Civil al 103, Same al 107 o la Policía al 911.