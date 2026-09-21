Alerta meteorológico: el Municipio definió qué pasará con las clases en Mar del Plata
Qué sucederá con la próxima jornada educativa y que prevé el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Municipio de General Pueyrredon informó qué sucederá con las clases este martes, en virtud de la actualización de los partes provenientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La medida alcanza a los establecimientos educativos municipales y provinciales y se extiende a las actividades terciarias y universitarias, así como a las actividades deportivas previstas para mañana.
De acuerdo al comunicado, se decidió resolver el restablecemiento del dictado de clases en Mar del Plata y Batán, teniendo en cuenta que las condiciones comenzarán a normalizar.
Según el SMN, para lo que resta del lunes se registrarán algunos chaparrones débiles de forma intermitente sobre la zona. A su vez, se espera que se mantenga ventoso del sector sur, con ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h), disminuyendo progresivamente en la madrugada.
La decisión se justifica por el pronóstico del martes, para el que anunciaron una baja probabilidad de lluvias débiles e intermitentes por lo menos hasta el mediodía. No se esperan acumulados de relevancia y avanzada la jornada, proyectan vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h, que hacia la noche disminuirán aún más.
No obstante, desde el Municipio remarcaron la importancia de circular con precaución, evitar zonas comprometidas y ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103, Same al 107 o al 911 (Policía).
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