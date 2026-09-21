"El último baile": un emblemático restaurante cierra sus puertas por la crisis

La crisis que impacta en todo el país se cobró un nuevo caso emblemático dentro del sector gastronómico. El reconocido restaurante Beguiontó Bistró confirmó de manera oficial el cese definitivo de sus operaciones tras cuatro años de actividad ininterrumpida. La firma, radicada en la zona residencial platense de Villa Castells, fijó a septiembre como su último mes de atención al público. El anuncio causó pesar entre sus clientes habituales y renovó la preocupación por las dificultades del consumo.

Por qué se produjo el cierre de Beguiontó Bistró

A través de un comunicado difundido en sus canales digitales, los responsables del establecimiento convocaron a una serie de eventos especiales bajo el concepto de "el último baile". La propuesta busca despedir el proyecto junto a emprendimientos invitados, comensales frecuentes y proveedores que acompañaron su trayectoria profesional. Durante las jornadas remanentes, el bistró mantendrá abiertas sus puertas para almuerzos y cenas en un intento por celebrar su recorrido. Pese a la repercusión, los propietarios evitaron detallar las razones operativas que motivaron la medida.

Los clientes mostraron su pesar en las redes.

La baja de persianas en el sector gastronómico platense no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en una seguidilla de persianas cerradas. En las últimas semanas, reconocidas marcas nacionales de indumentaria como Ricky Sarkany y Adriana Costantini abandonaron sus tradicionales locales del centro comercial y de City Bell. Asimismo, establecimientos históricos de otros rubros, como la tradicional óptica Larga Vista, comunicaron su retiro del mercado tras décadas de presencia. La acumulación de vacantes en las principales avenidas evidencia la falta de sostenibilidad comercial.

Frente a esta coyuntura, los comerciantes de la región señalan una caída sostenida en los niveles de venta junto a incrementos constantes en costos fijos e insumos. En el caso de los emprendimientos medianos, la imposibilidad de trasladar los incrementos a los precios finales sin perder clientela aceleró los cierres definitivos. El sector de la restauración enfrenta además la contracción del gasto de las familias en salidas de esparcimiento.

“Una noticia que nos entristece dar, pero que no decaiga, queremos celebrar como corresponde", anunciaron los dueños al dar a conocer el sorpresivo cierre. Al mismo tiempo, convocaron a todos aquellos que no habían asistido al establecimiento a disfrutar de una comida antes de que las persianas se bajen.