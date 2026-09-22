Chocó, murió y cuando fueron a buscar sus cosas al auto las habían robado

Su hijo perdió la vida en un choque y cuando fue a buscar sus pertenencias, las habían robado.

Un hombre de 42 años denunció en Santa Cruz el robo de las pertenencias de su hijo, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 13 de septiembre en la localidad de Las Heras. Según la denuncia, al retirar los objetos que habían quedado dentro del vehículo siniestrado, advirtió que faltaban un iPhone 14 Pro y una billetera con documentación personal.

El accidente había ocurrido el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 19, en la intersección de la Ruta Provincial 43 y la avenida 25 de Mayo, en Las Heras. El joven murió tras protagonizar un violento choque con otro vehículo, en el que además resultaron heridas otras dos personas. Días después, su padre se presentó para retirar las pertenencias que permanecían dentro del auto, que había quedado destruido por el impacto.

Fue entonces cuando descubrió que algunos objetos personales ya no estaban en el habitáculo. Entre los elementos denunciados como faltantes se encuentran una billetera de cuero negra con documentación y un iPhone 14 Pro negro, con funda de silicona. Según declaró ante la Policía, lo único que encontró en el interior del vehículo fueron las llaves de encendido y parte de la documentación de su hijo. El valor estimado de los objetos ronda $1,2 millones, de acuerdo con información del Periódico de Las Heras.

El rastreo del ¡Phone

Ante la desaparición del teléfono, el padre ingresó a la cuenta de iCloud de su hijo y utilizó la función “Encontrar” para intentar localizarlo. El sistema de rastreo de Apple permitió obtener una ubicación que situó el dispositivo sobre la calle Tehuelche, en Las Heras, aunque sin precisar la numeración del domicilio.

Así se ve el teléfono celular que pertenecía a la víctima.

El dato fue incorporado a la causa como una posible línea de investigación para determinar qué ocurrió con las pertenencias del joven después del accidente. Sin embargo, la ubicación proporcionada por el sistema de rastreo, por sí sola, no permite establecer quién tiene el teléfono ni atribuir responsabilidad por la desaparición de los objetos.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar qué ocurrió con las pertenencias del joven y si existen otros elementos que permitan establecer cómo llegaron hasta el lugar señalado por el sistema de rastreo. Cualquier procedimiento sobre un domicilio deberá realizarse a partir de las actuaciones judiciales y las pruebas reunidas en la causa.