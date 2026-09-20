Video: subían un paciente a la ambulancia y se les cayó de la camilla

El episodio ocurrió este sábado a la tarde en Mar de Ajó.

Una insólita situación se registró este sábado por la tarde en Mar de Ajó, cuando un paciente cayó de una camilla mientras era trasladado hacia una ambulancia durante un operativo en el barrio Villa Clelia.

Según consignó FM La Marea, los servicios de emergencia acudieron al lugar luego de que manifestaran preocupación por el estado de un residente al que no veían hace varios días.

Conforme a las imágenes, el sujeto era trasladado para ser subido a la ambulancia y cayó al suelo junto a la camilla. Sin embargo, a los pocos segundos fue reincoporado e ingresado a la unidad sanitaria.

Además de la caída durante el traslado, vecinos manifestaron su malestar por la forma en que el paciente habría sido retirado de la vivienda.

De acuerdo al relato de los frentistas, el hombre fue trasladado con parte de su cuerpo expuesta frente a las personas que se encontraban en la zona. “Habiendo niños y mucha gente mirando, lo sacaron sin ropa interior”, cuestionó una mujer.

Por el momento no fue publicada información oficial respecto de las circunstancias de la caída, el operativo realizado ni el estado de salud de la persona asistida.