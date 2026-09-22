Identificaron al motociclista que murió tras un brutal accidente en Colón y 20 de Septiembre

La víctima fatal viajaba en una moto junto a otro hombre, que está internado en el HIGA.

El hombre de 35 años que falleció esta madrugada tras un brutal accidente en la avenida Colón y 20 de Septiembre fue identificado hace instantes como Manuel Exequiel Ledesma.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron asimismo que Mario Alberto Chávez (33), el conductor del rodado, se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes cuando por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron una moto marca Motomel de 110 centímetros cúbicos y un Peugeot 208.

La víctima fatal viajaba en una moto junto a otro hombre, que está internado en el HIGA.

Según pudo saber este medio, al arribar una ambulancia del Same al lugar, los médicos constataron que el conductor de la motocicleta se encontraba inconsciente y ya no presentaba signos vitales.

El auto era conducido por una mujer: personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia en el lugar, con resultado negativo.

Pericias para determinar cómo ocurrió el choque

Luego de confirmarse el fallecimiento, se convocó a Policía Científica para realizar las pericias sobre los vehículos y el lugar del siniestro. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno y resta establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades.

Las pericias accidentológicas y el resto de las actuaciones permitirán reconstruir la secuencia del choque ocurrido durante la madrugada en Colón y 20 de Septiembre.