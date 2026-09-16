Inter Miami campeón: Messi marcó, llegó a los 100 goles y volvió a hacer historia

Las Garzas derrotaron 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium y sumaron un nuevo título oficial, con el argentino como protagonista.

Inter Miami se consagró campeón de la Campeones Cup. El equipo estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul este miércoles en el Nu Stadium y tuvo nuevamente a Lionel Messi como una de sus grandes figuras. El argentino abrió el camino con un cabezazo y Casemiro completó el resultado para darle a Las Garzas una nueva estrella.

El encuentro enfrentó al último ganador de la Major League Soccer con el Campeón de Campeones de México, en un duelo que puso en juego un título oficial para las federaciones de América del Norte. Inter Miami logró imponer su jerarquía y terminó celebrando ante un Cruz Azul que no pudo revertir la historia.

La aparición del capitán argentino fue determinante para destrabar el partido. Messi encontró el espacio dentro del área y conectó de cabeza para establecer el 1-0, en una definición que le permitió a Inter Miami tomar el control del encuentro y encaminarse hacia un nuevo trofeo.

El segundo golpe llegó de la mano de Casemiro, quien marcó el 2-0 para sentenciar la final y desatar la celebración del conjunto dirigido por Kily González. Para el entrenador argentino, además, significó un estreno con título al frente de Las Garzas, en su primer partido como técnico del equipo.

La conquista tuvo un significado especial para Messi, ya que alcanzó los 100 goles con la camiseta de Inter Miami. Desde su llegada al fútbol estadounidense en 2023, el astro argentino se transformó en una pieza central de la historia del club y ahora sumó una nueva consagración a su recorrido en Florida. Además la Campeones Cup representa el título número 49 en la carrera profesional del mejor futbolista de la historia.

Con esta victoria ante Cruz Azul, Inter Miami agregó la Campeones Cup a su palmarés y consiguió su cuarta estrella desde la llegada de Messi en 2023. El argentino volvió a aparecer en una noche decisiva, alcanzó una cifra histórica de goles y levantó otro trofeo con Las Garzas.