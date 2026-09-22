Ingresaron al mar en Santa Teresita en kayak y ahora son buscados por aire, tierra y agua

Un gran operativo es desplegado por la Prefectura Naval Argentina en el partido de La Costa.

Un avión, dos embarcaciones y efectivos desplegados por tierra participan de un operativo para localizar a dos hombres que ingresaron al mar en Santa Teresita y no lograron regresar a la costa. Lo particular del caso es que ambos sujetos fueron advertidos por las adversas condiciones climáticas existentes desde este lunes.

Los kayakistas, de 64 y 43 años, se encontraban navegando frente a la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa, cuando uno de ellos se comunicó telefónicamente con la dependencia local de la Prefectura Naval Argentina para informar que tenían dificultades para retornar a la playa.

El aviso activó el dispositivo de emergencia. En una primera instancia fue enviada una embarcación hacia el sector y luego se incorporó una segunda unidad para ampliar las tareas de búsqueda.

Las condiciones meteorológicas representan una dificultad adicional para el operativo. En la zona se registran fuertes vientos, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que la presencia de lloviznas redujo la visibilidad durante los rastrillajes realizados desde el aire.

Las playas de Santa Teresita, desde donde ingresaron al mar los dos kayakistas.

El despliegue de la Prefectura en el partido de La Costa

En ese marco, Prefectura dispuso además el despliegue de un avión perteneciente a su estación aérea San Fernando, que efectuó recorridas sobre el área donde podrían encontrarse los kayakistas.

La búsqueda también se extendió al resto del tránsito marítimo. Desde el centro de gestión del tráfico marítimo de Mar del Plata se pidió colaboración a los buques pesqueros que se encontraban navegando en las inmediaciones, aunque hasta el momento no se logró obtener información positiva sobre el paradero de los hombres.

Mientras continúan las tareas sobre el mar y desde el aire, efectivos de la fuerza realizan recorridas terrestres y pedestres en distintos sectores de la playa. También se llevan adelante otras diligencias destinadas a reunir información que pueda contribuir con la localización.

De acuerdo con lo informado por Prefectura, antes de iniciar la navegación los dos hombres habían concurrido a la dependencia de la fuerza. Allí fueron advertidos sobre la vigencia de un alerta meteorológico y sobre la imposibilidad de navegar bajo las condiciones existentes.

El operativo continuará durante la jornada con recursos desplegados por aire, tierra y agua. La investigación quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al departamento judicial de Dolores.