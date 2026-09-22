Esperaba el colectivo y lo golpearon con una manopla

Un hombre de 49 años acusado de golpear con una manopla metálica a un hombre que esperaba el colectivo en la zona de la vieja terminal fue aprehendido el lunes a la noche por personal policial y notificado de la formación de una causa por lesiones leves.

Minutos después de las nueve de la noche personal policial que realizaba tareas de Policía Adicional (POL.AD.) junto a la Patrulla Municipal fue alertado sobre una agresión en inmediaciones de las calles Rawson y Sarmiento.

Allí entrevistaron a un hombre de 36 años quien manifestó que había sido agredido sin motivo aparente por otro hombre que le propinó golpes de puño utilizando una manopla metálica de color negro.

Tiene 49 años.

Con las características aportadas, lograron localizar al presunto agresor quien adoptó una actitud agresiva al intentar ser identificado. Los efectivos, con la colaboración de inspectores municipales, procedieron a reducirlo y secuestraron preventivamente una manopla metálica de color negro que llevaba entre sus dedos.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría novena donde labraron las actuaciones por el delito de lesiones leves por las que deberá declarar en las próximas horas ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.