A los tiros en Las Dalias: secuestran balas y silenciadores

"Los Quebrachos entre Godoy Cruz y Felipe de Arana". Esa era la dirección que se repetía en varios llamados que recibió el 911 el lunes a la noche y que posibilitó el secuestro de municiones y un par de silenciadores por parte del personal del Comando de Patrullas Norte que llegó a la zona.

Minutos antes de la medianoche un móvil recorrió la zona sin localizar a los autores de las detonaciones, pero ante nuevos llamados regresaron y observaron una confrontación entre vecinos que señalaban a un hombre que había ingresado a una vivienda en Los Quebrachos al 3200.

Fue el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente quien dispuso un allanamiento de urgencia en el inmueble donde identificaron a un hombre de 36 años y secuestraron 49 municiones de distinto calibre y dos supresores de sonido.

El fiscal avaló el procedimiento y dispuso el traslado del morador a la dependencia policial, notificándolo de la formación de actuaciones caratuladas abuso de arma y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.