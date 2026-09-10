Evadió un control y quiso atropellar a los policías: tenían un pedido de internación vigente

Un hombre sobre quien pesaba un pedido de internación vigente fue aprehendido este jueves luego de que evitara un control policial e intentara atropellar al personal policial que estaba a cargo.

Efectivos de la UTOI intentaron identificar al conductor de un Chevrolet Prisma que se encontraba detenido en doble fila en la zona de Juan B. Justo y José Martí, pero el hombre hizo caso omiso, intentó embestir a los efectivos y emprendió la fuga.

Intentó atropellar a dos policías que hacían un control.

Tras un operativo cerrojo, el vehículo fue interceptado en la zona de Carasa al 2400: durante la aprehensión se produjo un forcejeo, resultando tres efectivos policiales con lesiones leves en sus manos.

Al cursar los datos del causante surgió un pedido de internación vigente del Juzgado de Familia Nº 1 por lo que fue trasladado al área de Psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para su evaluación y posterior internación.

El vehículo fue secuestrado por personal de Patrulla Municipal y trasladado al playón de tránsito, labrándose las infracciones correspondientes.