Lo apuñalaron cerca de su casa y terminó en el hospital

Fue trasladado a la guardia del Higa.

Un hombre de 32 años fue apuñalado el sábado a la noche en el barrio Las Heras y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes sanitarias confirmaron a 0223 que el herido fue trasladado en ambulancia desde su vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida Mario Bravo y Mac Gaul.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimosexta.

El acompañante del herido dijo que lo habían atacado en su domicilio, pero no pudo dar mayores detalles al respecto al personal del Destacamento policial del Higa que fue alertado por los profesionales del ingreso.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría decimosexta que tiene jurisdicción en la zona denunciada como lugar del ataque.