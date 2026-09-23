Asensio se quedó por segunda vez sin abogado en la causa por abuso de jugadoras de hockey

Horacio “Chacho” Asensio, el entrenador de hockey de 59 años, se quedó nuevamente sin abogado en menos de 48 horas, en el marco de la causa en la que está acusado de abusar sexualmente de al menos tres adolescentes a las que dirigía en equipos de hockey de Monte Hermoso.

Según trascendió, el abogado Carlos Carnevale renunció a la defensa luego de la indagatoria realizada el lunes ante el fiscal Diego Torres. El letrado había asumido la representación de Asensio apenas unas horas antes de que el entrenador compareciera ante la Justicia.

Durante esa audiencia, Asensio se negó a declarar y optó por ejercer su derecho a guardar silencio. Antes de Carnevale, había dejado la defensa el abogado bahiense Maximiliano Görg.

El letrado Carlos Carnevale renunció luego de la indagatoria del entrenador.

La investigación está a cargo del fiscal Diego Torres y tiene como eje hechos que habrían ocurrido principalmente entre 2012 y 2013, aunque el período investigado comprende, según la denuncia, hechos ocurridos entre 2011 y 2014. En aquel momento, Asensio estaba al frente de equipos femeninos de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso.

El operativo de detención

El entrenador fue arrestado el domingo en una vivienda de la calle Puelches, en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, durante un procedimiento realizado por personal de la división Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

Por orden de la jueza de Garantías Marisa Promé, posteriormente fue trasladado y permanece alojado, por razones de seguridad, en una dependencia policial de Coronel Pringles.

Asensio quedó imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por haber sido cometido, según la acusación, por quien estaba a cargo de la educación o guarda de las víctimas.

Asensio está detenido e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado contra tres exjugadoras.

La causa comenzó a avanzar a partir de las denuncias realizadas por exjugadoras que eran menores de edad al momento de los hechos. Una de ellas declaró en abril de 2024 y relató situaciones que, según su testimonio, se fueron produciendo mientras aumentaba el tiempo que compartía con el entrenador, a quien consideraba un referente deportivo.

En distintos testimonios incorporados al expediente, dos de las jóvenes señalaron que Asensio “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”. También describieron episodios de desnudez que, de acuerdo con sus declaraciones, habrían ocurrido en un departamento, en el natatorio de la institución y durante viajes realizados junto al plantel.

Las denunciantes manifestaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”. Una de ellas, además, relató situaciones vinculadas con una balanza utilizada durante los entrenamientos y afirmó que el acusado les habría exigido ducharse con él o aparecido desnudo frente a ellas.

El entrenador fue arrestado el domingo en una vivienda del barrio Bosque Peralta Ramos.

De acuerdo con ese testimonio, ante la negativa a esos requerimientos existía el temor de que las jugadoras “no iban a progresar” en el deporte.

La investigación continúa con la incorporación de declaraciones testimoniales. Entre quienes ya aportaron información al expediente se encuentra un dirigente del Club Deportivo Monte Hermoso.

Además, el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, había señalado que familiares de una de las jóvenes pusieron a la entidad al tanto de la situación y que posteriormente se realizó una presentación formal para que los hechos fueran investigados.