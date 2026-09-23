Se conocieron las primeras imágenes de los kayakistas desaparecidos

Los kayakistas desaaparecidos ingresaron al mar en Santa Teresita el pasado lunes y desde entonces, no volvieron a ser vistos.

En medio de una desesperada búsqueda de dos kayakistas desaparecidos en altamar luego de que ingresaran a navegar durante el temporal del lunes, se dieron a conocer imágenes de los dos hombres de 58 y 44 años.

"A medida que transcurre el tiempo, el área de búsqueda se amplía, según indicaron desde la Armada.

"Estos son los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita", publicó el medio zonal Realidad La Costa al dar a conocer las primeras fotografías de los dos sujetos que aún se encuentran extraviados en el mar argentino.

Medios locales de La Costa difundieron las fotos para ayudar a quienes quieran brindar información sobre ellos en medio de la búsqueda.

De acuerdo a la información brindada por el medio del Partido de La Costa, ambos pertenecen al grupo Kayak Fishing que a través de su página de Facebook difunde minuto a minuto videos e imágenes de cómo se desarrolla la búsqueda, para informar al resto de sus compañeros.

"En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de los dos kayakistas con el objetivo de ayudar a identificarlos y aportar información que pueda resultar útil para dar con su paradero. La búsqueda continúa en la zona de Santa Teresita, mientras familiares, allegados y vecinos siguen con preocupación el desarrollo del operativo", expresaron a la par que pidieron que ante cualquier información se comuniquen con las autoridades de la localidad vecina.

Tanto la Armada como Prefectura participan del intesnso operativo de búsqueda. Foto 0223.

Tanto Prefectura como Armada Argentina participan del enorme operativo desplegado en la zona para rescatar a los kayakistas. "A medida que transcurre el tiempo, el área de búsqueda se amplía. Iniciamos el rastreo en un cuadrante de 15 por 15 millas náuticas y actualmente cubrimos un área de 30 por 30 millas náuticas (900 millas cuadradas)", detalló el Contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata.

A la par, destacó en conferencia de prensa: "​El área continuará expandiéndose según lo determinen los patrones de deriva. Sin embargo, de acuerdo con los manuales y tablas de supervivencia, a esta altura las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas".

Los kayakistas desaaparecidos ingresaron al mar en Santa Teresita el pasado lunes y desde entonces, no volvieron a ser vistos.

Pérez Kühn agregó que, en estos casos, "es conveniente dar aviso siempre en los destacamentos de Prefectura o de la Policía" antes de ingresar al agua: "En particular, según la información disponible, la autorización a ambos kayakistas les fue negada debido al mal tiempo pero decidieron entrar igual", confió.