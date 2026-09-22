Diego Ciantini regresa a las TC Pick Up y tendrá un fin de semana soñado en Balcarce

Diego Ciantini fue subcampeón de la categoría TC Pick Up en 2023. (Foto ACTC)

El regreso de Diego Ciantini a las TC Pick Up tendrá un significado especial este fin de semana. El piloto balcarceño volverá a competir en el autódromo Juan Manuel Fangio, el circuito de su ciudad natal, y por primera vez compartirá pista con su padre, José Ciantini.

La presentación marcará el retorno del corredor a una categoría en la que fue subcampeón en 2023. Para esta oportunidad, estará al volante de una Ford Ranger del equipo Martínez Competición.

“Obviamente que correr en Balcarce tiene un sabor especial, es cumplir un sueño de chico. Estoy disfrutando esta semana previa a la carrera y con muchas ganas de que llegue el fin de semana. Va a ser muy especial estar en la pista con toda la gente”, expresó Ciantini a la ACTC.

La Ford Ranger del equipo Martínez Competición que utilizará Ciantini. (Foto ACTC)

Los Ciantini juntos en la pista de Balcarce

El piloto también destacó la particularidad de compartir escenario con su padre. Según recordó, ambos ya habían corrido compartiendo un mismo auto, aunque nunca habían coincidido en pista.

“Con mi viejo corrí compartiendo auto, pero nunca compartimos pista. Así que me va a tocar cumplir dos sueños que tenía de chico: correr en Balcarce y coincidir con mi papá en un categoría”, sostuvo.

José Ciantini en acción. (Foto ACTC)

Sobre su regreso a las TC Pick Up, Ciantini reconoció que tiene muchas expectativas para volver a manejar una camioneta de la categoría.

“Tengo muchas ganas de estar arriba de la camioneta. Es una categoría que me gusta, que logré el subcampeonato, así que vamos con bastante ansiedad; quiero ver como quedaron sin cargas. Seguramente me sienta cómodo y vamos a tener un buen funcionamiento”, señaló.

Una de las TC Pick Up en una prueba en el autódromo Juan Manuel Fangio.

Sobre el renovado autódromo de Juan Manuel Fangio

El fin de semana también representará una nueva etapa para el autódromo Juan Manuel Fangio, que atraviesa un proceso de renovación. Ciantini valoró los trabajos realizados en el trazado y consideró que representan un punto de partida para el regreso del automovilismo a la ciudad.

“El circuito está muy bien. Avanzaron mucho las obras, obviamente que deben haber cositas a mejorar pero es un puntapié inicial para que la ciudad pueda volver a tener automovilismo”, afirmó.