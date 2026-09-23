Trágica revelación sobre los kayakistas: "Las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas"

Luego de que este lunes se conociera la noticia de dos kayakistas que ingresaron al mar en la zona de Santa Teresita en pleno temporal y no lograran regresar, autoridades marítimas dieron a conocer datos desgarradores: "De acuerdo con los manuales y tablas de supervivencia, a esta altura las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas".

En conferencia de prensa, el Contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, brindó detalle del gran operativo de búsqueda desplegado desde el primer momento de la desaparición.

Distintas fuerzas de búsqueda especiales se suman para rescatar a los kayakistas perdidos. Foto 0223.

"Lamentablemente, hasta el momento no tenemos noticias favorables. El lunes cerca de las 8.30, cuando ambos hombres ingresaron al mar, el personal de Prefectura les advirtió sobre la inconveniencia de hacerlo, ya que desde el día viernes sabíamos que las condiciones meteorológicas iban a ser muy desfavorables. ​A pesar de la advertencia, lo hicieron igual y dos horas más tarde se comunicaron con el destacamento para informar que tenían dificultades para regresar a la costa", relató.

Casi de forma inmediata, comenzaron los movimientos de rescate: dos motos de agua de Prefectura salieron para auxiliarlos, pero no se logró tomar contacto con ellos. En ese momento, los vientos superaban los 20 nudos y las olas alcanzaban alturas de entre 1 y 2 metros, lo que reducía significativamente el alcance visual desde embarcaciones de bajo calado.

Contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata. Foto 0223.

"​Por la tarde, recibimos oficialmente la notificación del caso SAR (Búsqueda y Rescate). En Mar del Plata, registraba vientos superiores a los 20 nudos con ráfagas de hasta 45 nudos, lo que imposibilitó la zarpada inmediata de nuestras unidades. Durante esa noche nos abocamos a alistar los medios navales y aeronavales de la Armada. ​El martes por la mañana, una aeronave B200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima, con base en Punta Indio, realizó una búsqueda aérea con una autonomía de dos horas y media. Lograron rastrear el área asignada, pero con resultados negativos", subrayó Pérez Kühn.

Contrareloj, buscan dar con el paradero de los kayakistas desaparecidos. Foto 0223.

A la par, desde la Armada Mar del Plata esperaron a que se dieran las condiciones mínimamente favorables para zarpar con el patrullero Storni, que salió con el auxilio de un remolcador a 140 millas náuticas el martes a primera hora. ​Las dos embarcaciones barrieron el área en dos horas y media, realizando recorridos de 30 millas de largo (aproximadamente 50 km) pero no se hallaron rastros, lo mismo que sucedió este miércoles.

"​Tanto las unidades de la Armada como las de Prefectura zarparon en condiciones límite para este tipo de operaciones. Lamentamos no haber obtenido aún un contacto positivo", informó Pérez Kühn.

La superficie visible de una persona o embarcación de este tipo no supera los 70 centímetros sobre el nivel del agua, mientras que las olas alcanzan entre 1,5 y 2 metros de altura.

Sin dudas, las condiciones no son las mejores. El viento y el oleaje dificultan la detección visual de objetos pequeños a flote, mientras que los radares se saturan con falsos contactos debido al rebote de las olas. De hecho, una apreciación es clave para entenderlo: la superficie visible de una persona o embarcación de este tipo no supera los 70 centímetros sobre el nivel del agua, mientras que las olas alcanzan entre 1,5 y 2 metros de altura.

Si bien aún no se ha establecido un límite de tiempo de búsqueda, el patrullero Storni está equipado para permanecer en la zona durante 5 días. La causa está a cargo del Juzgado Federal de Dolores, que será la autoridad que determinará los pasos a seguir, aunque las estimaciones de los rescatistas no son las ideales.