Prefectura sumó un guardacostas y reforzó la búsqueda de los dos kayakistas en Santa Teresita

La Prefectura Naval Argentina continúa desplegando un amplio operativo para localizar a los dos kayakistas, de 64 y 43 años, que ingresaron al mar en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Como parte del dispositivo dispuesto, la Autoridad Marítima nacional amplió el área de búsqueda y reforzó los medios afectados al operativo. En ese marco, zarpó desde la Base Naval Mar del Plata el Guardacostas GC-26 “Thompson”, que se incorporó a los rastrillajes que se desarrollan por el agua.

Asimismo, efectivos de la Institución intensificaron las recorridas terrestres y pedestres por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, al tiempo que extendieron las tareas hacia el sector costero y las inmediaciones del arroyo San Clemente.

El llamado que alertó la emergencia en el mar

La emergencia se inició cuando la dependencia de la Fuerza en Santa Teresita recibió un llamado telefónico de uno de los deportistas náuticos, quien informó que se encontraba navegando en un kayak color turquesa frente a la calle 29 de esa localidad, a aproximadamente dos millas náuticas (más de tres kilómetros) mar adentro, y que tenía dificultades para retornar a la playa.

Según informaron desde Prefectura, inmediatamente hubo un despliegue hacia la zona en un medio de superficie y, posteriormente, sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas, que desde el inicio se desarrollaron bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

A su vez, como parte del operativo se desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, que realizó rastrillajes sobre el área pese a las dificultades generadas por la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y los fuertes vientos.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera contribuir a la localización de los hombres.

"En paralelo, personal de la Institución continúa realizando las diligencias correspondientes y recabando información que pueda aportar elementos de interés para orientar la búsqueda", señalaron desde la fuerza a través de un comunicado.

La advertencia de los prefectos

Desde la fuerza de seguridad recordaron que, previamente a ingresar al agua, ambos hombres se habían presentado en la dependencia de Prefectura, donde fueron advertidos acerca de la existencia de un alerta meteorológico vigente y de la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.