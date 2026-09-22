La Armada se sumó a la búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

La búsqueda de los dos kayakistas que ingresaron al mar en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa se amplió este martes con la participación de la Armada Argentina, que incorporó un avión, un patrullero oceánico y personal de la Agrupación Buzos Tácticos al operativo.

Los hombres, de 64 y 43 años, habían ingresado al mar durante la mañana del lunes y se encontraban navegando a unas dos millas náuticas de la costa, a la altura de la calle 29. Ante la imposibilidad de regresar por las condiciones meteorológicas, uno de ellos se comunicó con Prefectura Naval Argentina para pedir ayuda.

El avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima sobrevoló durante cinco horas el área donde son buscados los kayakistas.

La emergencia activó el sistema de búsqueda y rescate a través del Subcentro Coordinador Mar del Plata, que informó al Centro Coordinador Mar del Plata, con asiento en la Base Naval.

Durante el lunes, Prefectura desplegó motos de agua y un avión, además de solicitar la colaboración de pesqueros que se encontraban en las inmediaciones. También se realizaron rastrillajes a pie y con vehículos a lo largo de la costa, aunque todas las tareas finalizaron sin resultados positivos.

La Armada Argentina se sumó al operativo de búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita.

Un avión de la Armada sobrevoló durante cinco horas

Con las primeras luces de este martes, el operativo se retomó con medios aéreos de Prefectura y un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina. La aeronave sobrevoló el área durante aproximadamente cinco horas, pero hasta el momento no se logró localizar a los dos kayakistas.

A la búsqueda también se incorporó el patrullero oceánico ARA “Storni”, que zarpó desde la Base Naval Mar del Plata con personal de Sanidad y efectivos de la Agrupación Buzos Tácticos, que cuentan además con botes de goma para intervenir en el operativo.

El ARA “Storni” es un patrullero oceánico de la Armada Argentina con capacidad para participar en operaciones de búsqueda y rescate, apoyo médico y operaciones con buzos, entre otras funciones.

El operativo se desarrolla por aire, mar y tierra, con medios de la Armada, Prefectura Naval y embarcaciones pesqueras

Cuatro áreas de búsqueda

El operativo quedó dividido en cuatro subáreas, en las que trabajan de manera coordinada distintos medios de Prefectura, la Armada y embarcaciones pesqueras que se encontraban navegando en la zona.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo uno de los principales obstáculos para las tareas. Durante los primeros rastrillajes hubo fuertes vientos y baja visibilidad, lo que complicó las tareas desde el aire y sobre el agua.

El patrullero oceánico ARA “Storni” zarpó desde la Base Naval Mar del Plata para incorporarse al operativo de búsqueda y rescate.

El Centro Coordinador Mar del Plata tiene a su cargo la conducción, coordinación y supervisión de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) dentro de su área de responsabilidad. Su objetivo prioritario es preservar la vida humana en el mar y coordinar la intervención de los distintos organismos y fuerzas ante una emergencia.