Tragedia en una obra de Mar del Plata: un trabajador murió electrocutado y tras caer al vacío

Un trabajador de una obra en construcción ubicada en el barrio Nueve de Julio de Mar del Plata murió después de electrocutarse y sufrir una caída de altura de al menos cinco metros este miércoles por la tarde.

De acuerdo a los primeros datos que pudo corroborar 0223, el trágico hecho se registró minutos antes de las 17 cuando, en circunstancias a establecer, el trabajador de alrededor 30 años recibió la descarga eléctrica y cayó al vacío cuando trabajaba en una obra ubicada en inmediaciones de Bahía Blanca y 25 de Mayo.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató la falta de signos vitales. En el lugar también se desempeñan efectivos de la Policía Científica.

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