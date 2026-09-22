Frenó de golpe y desencadenó un fuerte choque: una motociclista terminó en el Higa

Una joven de 23 años resultó herida este martes por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en en la costa de Mar del Plata cuando circulaba en una moto.

Personal de la Comisaría Primera acudió a avenida Félix U. Camet y Catriel tras el llamado al 911 por un accidente de tránsito.

Por circunstancias que son materia de investigación, un hombre de 62 años que circulaba a bordo de un Chevrolet Prisma frenó de manera imprevista y la motocicleta Appia Brezza 150 impactó contra la parte trasera del vehículo.

Los test de alcoholemia de los tres involucrados dieron negativo.

A raíz del impacto, la motocicleta fue embestida por un Volkswagen Gol, conducido por una mujer de 28 años, quien no logró detener la marcha.

La motociclista fue asistida en el lugar por personal del Same y posteriormente trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). “La mujer se encontraba lúcida y consciente y presentaba politraumatismos varios”, confirmaron fuentes oficiales a 0223.

En tanto, personal de Tránsito realizó las actuaciones correspondientes y constató la falta de VTV. Además, procedió al secuestro de los registros de conducir de ambos conductores. Los test de alcoholemia practicados a las tres personas involucradas dieron resultado negativo.

La joven fue asistida por el Same y trasladada al Higa lúcida y consciente.

Por su parte, efectivos de Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar y secuestraron la motocicleta para llevar adelante una pericia mecánica.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 11, que inició actuaciones bajo la carátula “lesiones culposas”.