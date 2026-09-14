Drama y conmoción: se descompensó cuando caminaba por la Plaza Colón y murió

El personal del Same estima que la causa del deceso fue un infarto.

Un hombre de 65 años murió este lunes al mediodía cuando se encontraba en la zona de la Plaza Colón, luego de sufrir una descompensación e intentar ser reanimado por personal del Same.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:44 en la esquina de Arenales y la avenida Patricio Peralta Ramos, donde los profesionales encontraron a la víctima inconsciente y con espuma en la boca, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según pudo conocer 0223, el personal le practicó la maniobra de emergencia durante varios minutos, aunque el sujeto no respondió y finalmente constataron su fallecimiento en el lugar.

En principio, los profesionales señalaron que podría haberse tratado de un infarto, aunque la causa de la muerte no fue confirmada.

El sujeto de 65 años murió a las 12:44 de este lunes en la Plaza Colón.

El cuerpo quedó bajo custodia policial y, de acuerdo con la información aportada, no intervino Policía Científica.