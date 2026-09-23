Tragedia en una obra de Mar del Plata: un trabajador murió tras electrocutarse y caer al vacío

Un trabajador de una obra en construcción ubicada en el barrio Nueve de Julio de Mar del Plata murió después de electrocutarse y sufrir una caída de altura desde un andamio este miércoles por la tarde.

De acuerdo a los primeros datos que pudo corroborar 0223, el trágico hecho se registró minutos después de las 15 cuando, en circunstancias a establecer, el trabajador de alrededor 30 años recibió la descarga eléctrica y cayó al vacío cuando trabajaba en una obra ubicada en inmediaciones de Bahía Blanca y 25 de Mayo.

Defensa Civil y Policía Científica, presentes en la escena.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató la falta de signos vitales. En el lugar también se desempeñan efectivos de la Policía Científica y personal de Defensa Civil.

En el caso tomó intervención la fiscalía de UFIJE Nº 1 que inició una causa por averiguación de causales de muerte y dispuso que el lugar permaneciera cerrado y bajo resguardo del propietario, hasta la posterior inspección de EDEA y de Obras Privadas de la Municipalidad.