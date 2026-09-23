Tragedia en una obra de Mar del Plata: un trabajador murió tras electrocutarse y caer al vacío
Sucedió en una obra en construcción este miércoles por la tarde. Investigan las casusas del fatal desenlace.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un trabajador de una obra en construcción ubicada en el barrio Nueve de Julio de Mar del Plata murió después de electrocutarse y sufrir una caída de altura desde un andamio este miércoles por la tarde.
De acuerdo a los primeros datos que pudo corroborar 0223, el trágico hecho se registró minutos después de las 15 cuando, en circunstancias a establecer, el trabajador de alrededor 30 años recibió la descarga eléctrica y cayó al vacío cuando trabajaba en una obra ubicada en inmediaciones de Bahía Blanca y 25 de Mayo.
Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató la falta de signos vitales. En el lugar también se desempeñan efectivos de la Policía Científica y personal de Defensa Civil.
En el caso tomó intervención la fiscalía de UFIJE Nº 1 que inició una causa por averiguación de causales de muerte y dispuso que el lugar permaneciera cerrado y bajo resguardo del propietario, hasta la posterior inspección de EDEA y de Obras Privadas de la Municipalidad.
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