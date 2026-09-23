Secuestran más de cuarenta motos que participaron de una caravana

Un operativo conjunto de Infantería, Caballería y el Grupo de Prevención Motorizada de la policía junto a personal de Tránsito y Patrulla Municipal tras la realización de una caravana de más de cien motos que acompañaron un cortejo fúnebre terminó con el secuestro de 42 motocicletas que intentaron salir por los laterales del Cementerio Parque.

Autoridades policiales informaron que el desplazamiento fue monitoreado hasta el ingreso al cementerio ubicado en avenida Centeno y Cacique Chutantuya donde se implementó un operativo conjunto para bloquear los accesos.

“Finalizado el acto religioso, un grupo de aproximadamente 30 motociclistas intentó abandonar el predio por sectores laterales, iniciándose un operativo de persecución dentro de las instalaciones donde varias motocicletas fueron abandonadas”, informaron.

Entre los rodados secuestrados se detectó una motocicleta que registraba pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026, solicitado en el marco de una causa por robo agravado.

En el marco del mismo operativo, personal del Comando de Patrullas Sur interceptó una camioneta Volkswagen Amarok gris en la que se desplazaban tres personas, dos hombres de 46 y 25 años y una mujer de 29 años que tuvieron una actitud reticente y hostil hacia el personal policial.

El operativo fue en el Cementerio Parque.

El vehículo no registraba impedimentos legales y contaba con la documentación en regla por lo que por disposición de la fiscalía de Flagrancia se labraron actuaciones por infracción.

Las actuaciones principales fueron caratuladas por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, maniobras temerarias de velocidad y pruebas de velocidad, y resistencia a la autoridad, continuándose con las diligencias de rigor y la verificación de los vehículos secuestrados.