Verificarán que se cumpla el Día del Empleado de Comercio en Mar del Plata y se podrán realizar denuncias anónimas

El Día del Empleado de Comercio se celebra este lunes 28 de septiembre.

Junto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza) llevará adelante el próximo lunes tareas de verificación para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores mercantiles durante su día de descanso.

Desde la organización sindical remarcaron la importancia de que se respete la normativa vigente y el Día del Empleado de Comercio, tal como establece la legislación.

El gremio realizará inspecciones para verificar que los trabajadores gocen de su jornada de descanso.

“Es importante hacer cumplir la ley y garantizar que los trabajadores mercantiles puedan ejercer plenamente su derecho al descanso”, manifestaron desde el gremio.

Además, el Secza informó que durante la jornada del lunes llevaron adelante inspecciones con la cartera bonaerense para detectar posibles incumplimientos y efectuar las verificaciones correspondientes.

Bajo el mismo objetivo, brindaron el número 2235052031 para realizar denuncias anónimas y buscar que cada trabajador goce de su jornada de descanso.

Uno de los cambios específicos de este año establece que el lunes no podrá utilizarse como franco compensatorio. La disposición fue incluida tanto en la circular emitida por Faecys como en el acta firmada por las partes y se aplica a la fecha elegida para trasladar la celebración

Por lo tanto, el día destinado a la conmemoración no puede superponerse con el descanso semanal compensatorio correspondiente al trabajador.