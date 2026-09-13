Día del Empleado de Comercio: qué impacto tendrá en Mar del Plata

Luego de que el Día del Empleado de Comercio fuera trasladado al lunes 28 de septiembre, desde el sindicato local brindaron un balance sobre la crítica situación que atraviesa el sector mercantil y manifestaron su preocupación por "el deterioro del empleo y de su calidad".

En primer lugar, el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza), Esteban Fraysse le advirtió a 0223 que la fecha coincide con "un ciclo político-económico" que les está "pegando fuerte", donde "el sector de comercio y servicios es uno de los más afectados, junto con la industria", por lo que llegan al día festivo "con una necesidad de reivindicación aún mayor".

Los comercios permanecerán cerrados este lunes 28 de septiembre.

Asimismo, remarcó que son los trabajadores del sector quienes ponen en funcionamiento esta industria tan grande, tanto en Mar del Plata como en toda la zona Atlántica, y explicó que el traslado del feriado les va a permitir "descansar un día lunes, sumado al franco del domingo en varios casos", además de que consideró que funciona para "reflexionar" sobre la situación actual.

En otro punto, el líder del Secza sostuvo que la realidad de los empleados mercantiles "es compleja", debido a que "el comercio y los servicios dependen directamente del consumo masivo", pero el obstáculo es "el rumbo político y económico de la gestión Milei-Caputo, que impacta de lleno en todo el país y Mar del Plata no es la excepción".

El secretario gremial Esteban Fraysse advirtió por el bajo consumo.

"Vemos con preocupación el deterioro del empleo y de su calidad en una ciudad que ya arrastra un problema estructural de desocupación, al que ahora se le suma esta coyuntura de crisis", sentenció.

El beneficio del lunes alcanza a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca empleados de supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, mayoristas, comercios minoristas y otros rubros vinculados al comercio.