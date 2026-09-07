Cambios en el Día del Empleado de Comercio: confirmaron cuándo se celebrará este año

Están incluidos empleados de supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, mayoristas, comercios minoristas y otros rubros.

Confirmaron que este año el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 28 de septiembre, debido a que la fecha tradicional para reconocer a los trabajadores del sector mercantil coincide con un sábado.

La noticia fue oficializada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (Secza), que explicó que el día constituye una jornada de descanso para las y los trabajadores de sector, en reconocimiento a la tarea que realizan diariamente y al aporte fundamental al desarrollo de la actividad comercial y de la economía de la ciudad.

El objetivo es reconocer la tarea que realizan diariamente y al aporte fundamental al desarrollo de la actividad comercial y de la economía local.

Desde el gremio destacaron la importancia de esta jornada como un momento para distinguir y valorar a quienes, con su trabajo cotidiano, sostienen el funcionamiento de comercios, supermercados, grandes superficies, empresas y distintos establecimientos de la actividad mercantil.

En detalle, el beneficio alcanza a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca empleados de supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, mayoristas, comercios minoristas y otros rubros vinculados al comercio.

Este año, el Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 28 de septiembre.

"Esta fecha no es solamente una celebración: es también una oportunidad para reafirmar el valor del trabajo, la dignidad de los trabajadores y la importancia de garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales", sostuvo el secretario general del Secza, Guillermo Bianchi.

"El 28 de septiembre celebramos nuestro día. Porque detrás de cada comercio hay trabajadores que todos los días hacen posible que la actividad funcione", concluyó.