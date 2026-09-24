Un antihéroe de Disney pasa a Netflix y hay expectativa por su estreno

Netflix anunció su próximo gran proyecto francés, "Quasimodo", que estará protagonizado por Vincent Cassel en el papel del icónico personaje creado por Victor Hugo en su novela de culto de 1831, "El jorobado de Notre Dame".

El proyecto tiene a Jean-François Richet (“Mesrine”) como director y guion de Eric Besnard (“Delicieux”) y es producida por Clément Miserez y Matthieu Warter en Radar Films, una compañía de Mediawan.

Ambientada en París en vísperas de la Revolución de Julio de 1830, esta película épica recrea la vida del hombre que inspiró al personaje ficticio de Quadimodo, un hombre desfigurado que tocaba las campanas de la catedral de Notre Dame en "El jorobado de Notre Dame" de Hugo.

“Mientras la epidemia de cólera se extiende por la ciudad, se encuentra atrapado entre la agitación política y un amor imposible”, reza la sinopsis. Aunque la trama se mantiene en secreto, se cree que la película tendrá un tono oscuro.

La película reúne a Richet con Cassel, quien protagonizó el exitoso thriller policíaco de dos partes "Mesrine" en el papel del gánster Jacques Mesrine, y "El emperador de París", en la que interpretó a François Vidocq, un ex convicto considerado el padre de la policía nacional francesa.

No es la primera vez que Cassel participa en películas de época en Francia. Previo a esta producción, el actor hizo "Los tres mosqueteros", basada en la novela clásica de Alexandre Dumas.